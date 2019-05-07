Поклонники считают, что Наталье Подольской следует набрать вес

Поклонники известной певицы Натальи Подольской считают, что ей следует набрать вес. Такой вывод пользователи сети сделали, увидев новые фотографии артистки в купальнике, сделанные на пляже.

В настоящий момент Наталья с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемием отдыхает на острове Маврикий. Подольская с удовольствием продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини, однако некоторые поклонники сочли худобу певицы чрезмерной.

В комментариях под снимками Наталье написали множество комплиментов, но не меньше ей поступило и советов. Фолловеры артистки считают, что ей пора перестать худеть, а лучше набрать несколько килограммов. По их мнению, в этом случае фигура знаменитости станет женственной.