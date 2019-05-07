Софи Эллис-Бекстор рассказала, что ей известно об имени сына Меган Маркл

Известная певица из Великобритании Софи Эллис-Бекстор во время утреннего телешоу призналась, что знает, какое имя Меган Маркл и принц Гарри дадут своему первенцу.

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По словам певицы, ей уже известно, как будут звать сына принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. При этом Эллис-Бекстор заявила, что не раскроет эту тайну, передаёт theuk.one. Официально имя младенца будет объявлено через несколько дней – тогда же ребёнка впервые покажут подданным британской короны. Многие предполагают, что полное имя ребёнка будет состоять из нескольких имён, в числе которых могут быть имена его деда и прадеда. Крестить мальчика будут в начале августа – спустя 3 месяца после дня рождения.