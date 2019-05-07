Первый канал во вторник, 7 мая, отказался комментировать промежуточные итоги проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети". Соответствующие данные предоставили в пресс-службе канала.

Подчеркивается, что до полного завершения проверки Первый канал не даст никаких оценок и комментариев, передает сегодня РИА "Новости"

Компания Group-IB, которая привлечена к проверке итогов зрительского голосования в финале шоу "Голос. Дети", также не комментирует процесс.

Ранее сегодня стало известно, что телеведущий Андрей Малахов поддержал дочь Алсу, которая стала победительницей конкурса.