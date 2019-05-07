Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае

Рэпер Потап и певица Настя Каменских, долгое время выступающие дуэтом, решили узаконить свои отношения. Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.

Менеджеры звёзд не дают никаких официальных комментариев по поводу предстоящего торжества, передаёт СтарХит. Известно, что заниматься подготовкой свадьбы музыкантов будет Агентство Людмилы Голубицкой, которое уже помогало Насте организовать презентацию её сольной пластинки.



«Это произойдет 23 мая, в четверг. Наконец, Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба состоится в Киеве, а после молодожены отправятся в медовый месяц», говорят в окружении пары.