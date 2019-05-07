Леди Гага пришла на крупнейшую вечеринку Нью-Йорка в нижнем белье

Певица Леди Гага посетила бал Met Gala, где продемонстрировала сразу четыре наряда. В качестве последнего костюма знаменитость выбрала комплект нижнего белья.

На мероприятие Леди Гага явилась в ярко-розовом платье с длинным шлейфом и пышными рукавами, передаёт Lenta.Ru. Сопровождали певицу несколько мужчин, одетые в костюмы. На вершине лестницы звезда сняла с себя платье, представ перед всеми в чёрном платье-корсете с пышной юбкой. Но и в нём она оставалась недолго. Следом за чёрным платьем вновь последовало ярко-розовое. Длинное облегающее платье Леди Гага дополнила крупными солнцезащитными очками и массивной чёрной телефонной трубкой, с которой она позировала фотографам. В конце концов певица избавилась и от этого наряда и осталась в чёрном нижнем белье, колготках в сеточку и лакированных сапогах на высокой платформе.