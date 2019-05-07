Андрей Малахов заступился за 11-летнюю дочь Алсу

Российский телеведущий Андрей Малахов заступился за 11-летнюю дочку Алсу после скандала, разгоревшегося вокруг финала шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Микелла Абрамова стала победительницей конкурса.

Многие сочли результаты голосования несправедливыми, поскольку, по мнению некоторых телезрителей, конкурсант Ержан Максим пел лучше Микеллы Абрамовой. Малахов заявил, что финал шестого сезона шоу получился "очень показательным", передает teleprogramma.pro. Он добавил, что свое мнение по поводу итогов конкурса высказали многие знаменитости, меняя "по ходу пьесы" свою позицию.

Телеведущий убежден, что результаты голосования будут проверены самым тщательным образом. Малахов заявил, что начал сомневаться в толерантности телезрителей и добавил, что 11-летняя девочка не заслуживает "потоков грязи" лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, сообщает "СтарХит".