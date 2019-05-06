Воля и Утяшева отметили 4-летие дочери
6 мая 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 5 мая, младшей дочери шоумена Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой исполнилось 4 годика. Родители написали дочурке нежное и трогательное письмо, опубликовав его в Instagram.
Павел и Ляйсан разместили на своих страницах в соцсети одинаковые посты с поздравлениями маленькой имениннице. Звездная пара выразила надежду, что когда-нибудь София прочтет слова мамы и папы.
В тексте поздравлений описывается праздник, устроенный в честь 4-летней Софии: по словам Павла и Ляйсан, это была сумасшедшая вечеринка с гостями, шариками, прыжками, беготней и горками.
"А сколько еще у тебя впереди?! Мы тебя очень сильно любим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть!", - подытожили супруги свое нежное праздничное обращение к обожаемой малышке.
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