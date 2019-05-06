Татьяна Васильева будет настаивать на эксгумации тела Ирины Цывиной

Недавняя смерть 55-летней актрисы Ирины Цывиной, последней жены Евгения Евстигнеева, вызвала много вопросов в ее окружении. Есть предположения, что из жизни она ушла не по своей воле.

Правоохранители не усмотрели криминала в кончине артистки. Судмедэксперты констатировали, что она скончалась в результате проблем с сердцем. Установление причин смерти не потребовалось и Цывину быстро похоронили.

Расследованием смерти актрисы хочет заняться ее подруга Татьяна Васильева, рассказала другая подруга покойной - Татьяна Цыплакова: "Если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры", - цитирует ее eg.ru.