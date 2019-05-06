Жена Игоря Николаева возмутилась, что ее 4 часа продержали в самолете после трагедии в Шереметьево
6 мая 2019, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова возмутилась, что ее держали 4 часа в самолете из-за трагедии в московском аэропорту Шереметьево. Певицу осудили пользователи сети.
Юлия подчеркнула, что случившееся в столичном аэропорту является ужасной трагедией, однако заметила, что не может понять, почему пассажиров заставили ждать в салоне самолета в Майами несколько часов, а не отменили рейс сразу.
Подписчики Проскуряковой пристыдили ее и заявили, что многие потеряли в катастрофе своих близких, а она жалуется на мелкие проблемы. Некоторые посоветовали супруге Игоря Николаева приобрести собственный самолет и "не ныть". Пользователей сети возмутило, что Юлия "так, между прочим" выразила соболезнования семьям погибших и поставила в приоритет задержку рейса, передает "7 Дней".
Напомним, в результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек.
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