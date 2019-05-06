Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо через 8 месяцев вышла из комы

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза. Но о полном выздоровлении 55-летней певицы говорить еще пока рано, сообщил продюсер Андрей Разин, который дружит с Ниной много лет.

Разин отметил, что состояние певицы остается крайне тяжелым. Нина вышла из комы, открыла глаза, но не разговаривает.

Скоро будет год, как у бессменной солистки группы «Фристайл» случился инсульт. 2 июня прошлого года Нина Кирсо перенесла сложнейшую операцию. Артистка была введена в искусственную кому.

Напомним, группа «Фристайл» получила известность благодаря таким хитам, как «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Я тебе не верю», «С днём рожденья, мама», «Кораблик любви», «Цветёт калина», «Фонари», «Ты ни в чём не виноват».