Мать финалиста шоу "Голос. Дети" Ержана Максима Гульмира Алибек рассказала, что ее сын после конкурса получил много предложений о сотрудничестве. Ержан Максим занял второе место в песенном конкурсе.

"Недавно позвонили из Лондона, приглашают на британский "Х-фактор". Сказали, что окажут поддержку", - рассказала мать Ержана в интервью каналу TalkLike.

Гульмира добавила, что у её сына есть ещё контракт с компанией "Юнайтед", согласно которому ребёнок отправится в гастрольный тур. Помимо этого Ержан выступит на Премии МУЗ-ТВ 2019 в июне, куда его лично пригласил генеральный директор канала Арман Давлетьяров.

По её словам, они планируют отдать Ержана в музыкальную школу, чтобы он получил профессиональное образование. Гульмира отметила, что все решения в продвижении сына по карьерной лестнице будет принимать она с супругом.