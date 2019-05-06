Дочь Любы Успенской подвинула и затмила знаменитую маму, а артистка довольна

29-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксаина запела. Да запела так, что знаменитая исполнительница шансона может гордиться. Это Успенская радуется, как великолепно поет ее девочка.

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Люба Успенская дает концерты в Турции, на курортах в Кемере и в Анаталье. По словам певицы, у Танечки не было планов выступать с ней, ее дочь не репетировала никаких номеров.

Но Успенская рискнула представить свою Таню Плаксину на сцене в Кемере и не пожалела. По словам певицы, "зал был в восторге от ее выступления".

"Оно не было запланированным и Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь. А сегодня был второй концерт в Белеке, он был еще лучше и Таня блистала еще больше...Я даже как будто была лишняя...Таня - лучшая", - считает Люба Успенская.

Напомним, дочь певицы приехала в Россию после того, как за границей упала с велосипеда. Татьяна проходила курс лечения, о ней заботилась мама. А сейчас художница Таня Плаксина запела.

Родители всегда должны поддерживать своих детей. Кто как ни они подставят плечо своему ребенку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)5 Май 2019 в 10:21 PDT

Успенская публично поддержала свою коллегу Алсу и ее десятилетнюю дочь Микеллу Абрамову после скандала, разгоревшегося вокруг результатов шоу "Голос. Дети".