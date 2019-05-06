В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой. Согласно последней информации, 29-летняя дочь известной российской артистки Елена родила мальчика.

Наталья опубликовала фотографии из роддома и сообщила, что ее дочка рожала 16 часов. На снимках можно увидеть, что Елена всего через пару часов после родов прекрасно выглядела.

Певица также поделилась с поклонниками фотографией, на которой держит новорожденного внука. Лицо Штурм при этом светится от счастья. Многие отметили, что Наталья предстала перед подписчиками без макияжа, однако выглядела при этом превосходно. Фолловеры заявили, что звезда 90-х, которая тщательно следит за собой, совершенно не похожа на бабушку.