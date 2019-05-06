Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что не сейчас не видит оснований приостанавливать полеты российского пассажирского самолета "Суперджет" (Sukhoi Superjet 100). 5 мая 41 человек погиб в Шереметьево в результате аварийной посадки SS100.

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"Нет оснований для приостановки полетов",— цитирует министра "Коммерсантъ".

Самолет "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в Мурманск. Через 4 минуты командир экипажа запросил посадку. Через 28 минут приземлился с полными баками и загорелся.

Сегодня устанавливаются причины инцидента с "Суперджет". Председатель СКР Александр Бастрыкин прибыл в аэропорт и провел оперативное совещание в Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета. Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией.

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