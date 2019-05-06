В сети появилось видео с Аллой Пугачевой без макияжа, танцующей в мини-юбке

В сети появилась видеозапись, на которой примадонна российской эстрады Алла Пугачева запечатлена танцующей в мини-юбке. Кроме того, в ролике можно увидеть артистку без грамма косметики на лице.

Ролик опубликовал музыкант Михаил Гребенщиков к юбилею Аллы Пугачевой, однако на запись обратили внимание только сейчас.

На видео можно увидеть, как артистка занимается с воспитанниками своей школы юных талантов. Алла Борисовна демонстрирует детям движения и внимательно наблюдает за тем, как они их повторяют. Ролик впоследствии был опубликован на разных страничках в Instagram. Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида Пугачевой в обычной жизни. Многие заметили, что певица является обладательницей прекрасной фигуры и очень хорошо выглядит без макияжа.