Дочь Кончаловского и Толкалиной Мария Михалкова рассекретила своего бойфренда
6 мая 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь режиссера Егора Кончаловской и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова рассказала о своем бойфренде. Мария опубликовала в Инстаграм несколько фотографий с парнем, судя по которым, молодые люди - пара.
Красавица - дочь Кончаловского и Толкалиной становится активным блогером. Маша много рассказывает о себе, знакомит своих поклонников со своими новыми стихами,
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показывает фото занятий йогой, дыхательной гимнастикой.
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На одном из фото Маша с молодым человеком. На их лицах косметические маски. "Мы за собой следим.... Вот... Никита Кузьмин особенно..". - раскрыла имя парня Михалкова-Кончаловская.
А еще у нее в Инстаграм было фото - Маша и Никита лежат рядом. Но парень - спиной. Мария задумалась, почему Никита всегда отворачивается. Это фото она удалила.