Дочь Кончаловского и Толкалиной Мария Михалкова рассекретила своего бойфренда

Дочь режиссера Егора Кончаловской и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова рассказала о своем бойфренде. Мария опубликовала в Инстаграм несколько фотографий с парнем, судя по которым, молодые люди - пара.



Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной показала свои татуировки

Красавица - дочь Кончаловского и Толкалиной становится активным блогером. Маша много рассказывает о себе, знакомит своих поклонников со своими новыми стихами,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская. (@welcometomaria)3 Май 2019 в 12:23 PDT

показывает фото занятий йогой, дыхательной гимнастикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская. (@welcometomaria)14 Апр 2019 в 4:06 PDT

На одном из фото Маша с молодым человеком. На их лицах косметические маски. "Мы за собой следим.... Вот... Никита Кузьмин особенно..". - раскрыла имя парня Михалкова-Кончаловская.

А еще у нее в Инстаграм было фото - Маша и Никита лежат рядом. Но парень - спиной. Мария задумалась, почему Никита всегда отворачивается. Это фото она удалила.