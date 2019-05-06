Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко решила рассказать, как ей удалось "сильно похудеть" в последнее время. Соответствующий вопрос артистке задала одна из подписчиц в социальной сети.

Анна очень любит готовить и часто делится с фолловерами рецептами и фотографиями домашних блюд. На днях Нетребко опубликовала на своей страничке снимок, на котором запечатлены жареные пирожки с начинками.

Одна из подписчиц поинтересовалась, как при таком обильном и калорийном питании певице удается сохранять роскошную фигуру. Как сообщает портал teleprogramma.pro, Анна Нетребко шутливо ответила: "Камера вверх – минус 5 кило, Камера вниз – плюс 5 кило".