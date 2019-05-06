Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжила поражать публику своим "фирменным" шпагатом. На этот раз знаменитость выложила фотографию, где делает шпагат верхом на коне.

"Конная прогулка выходного дня. В седле я держусь уверенно... Глазами любимого", - написала Волочкова в Instagram.

Отметим, что балерина до сих пор скрывает своего возлюбленного от глаз аудитории. Светская львица планировала показать молодого человека на свой день рождения, 20 января, но друзья отговорили девушку от подобного поступка в последний момент.

Есть версия, что Анастасия Волочкова познакомилась с избранником, который является менее обеспеченным, чем балерина, и приехал с Северного Кавказа в столицу, в фитнес-клубе, куда она ходит тренироваться, - об это сообщает teleprogramma.pro.

Однако, данная информация ещё официально не подтверждена.