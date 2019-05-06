Актриса Елизавета Боярская показала нежное фото с младшим сыном Гришей

Младшему сыну актерской пары Елизаветы Боярской и Максима Матвеева исполнилось пять месяцев. Актриса опубликовала трогательное фото с маленьким Гришей На фото запечатлено, как Лиза нежно держит и целует ручку малыша. Личико младшего сына родители общественности пока не показывают.

"Пухляшка, крепышонок, вкусняшка …", - пишут в комментариях, поздравляют актрису и желают: "Растите здоровыми, рядом с мамой и папой", "Здоровья родителям и малышу".

В декретном отпуске Боярская не засиделась. Быстро пришла в форму и вышла на службу в театр. А маленького Гришеньку иногда берет с собой на репетиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)5 Май 2019 в 7:07 PDT

В апреле, почти месяц назад Боярская и Матвеев отметили день рождения саршего сына Андрея.