Евгений Петросян проводит время с Татьяной Брухуновой в Сочи

Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова в эти дни проводят время в Сочи. 73-летний Петросян и 30-летняя Татьяна публикуют в Инстаграм фотографии из Сочи. Но не совместные.

"Полетел подальше от вранья и фальши", - сообщил Евгений Петросян

Сейчас и в Москве тепло и солнечно. Но в Сочи и море есть, и горы. Пара любит путешествовать. Так свой день рождения женщина, которую называют возлюбленной Евгения Вагановича, отметила в Эмиратах, а он к ней прилетал в Дубаи.

"Я нахожусь в Сочи, на гастролях", - уточнил Петросян пару дней назад. Они с Татьяной работают вместе, поэтому она законно сопровождает юмориста.

Слухи о романе Петросяна и Татьяны появились сразу после того, как его супруга, уже бывшая, Елена Степаненко заявила о разводе с ним. Сначала общественность не приняла Брухунову. Народ критиковал, как она выглядит, как одевается. Татьяна сделала прилюдное признание в программе "Пусть говорят" о том, какое значение в ее жизни имеет Петросян. Она заботится об артисте. Лечила его у себя дома, когда он серьезно заболел, заразившись гриппом.

Судя по фото, Евгений Петросян и его Татьяна счастливы. И пользователям сети понравились ямочки на щеках возлюбленной юмориста, и ее универсальная прическа, и наряды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)4 Май 2019 в 1:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)4 Май 2019 в 1:57 PDT