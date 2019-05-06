Анджелина Джоли призналась, что у нее было частично парализовано лицо

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли поразила поклонников неожиданным признанием о своем недуге. Согласно последней информации, у признанной красотки частично парализовано лицо.

В СМИ вспомнили интервью, которое Анджелина дала журналу Vanity Fair. Она беседовала с сотрудниками данного издания давно, однако лишь сейчас журналисты и поклонники обратили внимание на заявление Джоли.

Оказалось, что актрисе был диагностирован паралич Белла. Джоли заметила изменения, когда у нее внезапно опустились уголки губ. Впоследствии выяснилось, что при развитии паралича часть мышц немеет и перестает подчиняться человеку. Анджелина сообщила, что прошла курс акупунктуры, которая несколько улучшила ситуацию. Как уточняет "7 Дней", причины возникновения этого паралича до сих пор не установлены.