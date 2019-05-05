Киркоров предложил Бузовой поехать на Евровидение
5 мая 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров предложил Ольге Бузовой в этом году поехать на Евровидение в Израиль, но не как конкурсантке, а как талисману. По мнению Киркорова, она может принести удачу Сергею Лазареву.
Киркоров давно благоволит Ольге Бузовой. Он защищает молодую звезду от нападок недоброжелателей, а недавно даже предложил ей составить компанию на Евровидении-2019 и приехать туда в качестве российского талисмана. Раньше Киркоров даже заявлял, что не против увидеть Ольгу и в качестве конкурсантки, передаёт СтарХит.
Напомним, в этом году Россию на Евровидении представит Сергей Лазарев. Музыкант во второй раз отправится на конкурс. В прошлый раз он занял третье место.