Киркоров предложил Бузовой поехать на Евровидение

Филипп Киркоров предложил Ольге Бузовой в этом году поехать на Евровидение в Израиль, но не как конкурсантке, а как талисману. По мнению Киркорова, она может принести удачу Сергею Лазареву.

Киркоров давно благоволит Ольге Бузовой. Он защищает молодую звезду от нападок недоброжелателей, а недавно даже предложил ей составить компанию на Евровидении-2019 и приехать туда в качестве российского талисмана. Раньше Киркоров даже заявлял, что не против увидеть Ольгу и в качестве конкурсантки, передаёт СтарХит.

Напомним, в этом году Россию на Евровидении представит Сергей Лазарев. Музыкант во второй раз отправится на конкурс. В прошлый раз он занял третье место.