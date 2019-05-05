Музыканты Queen богаче самой королевы

Участники культовой британской рок-группы Queen оказались богаче, чем сама королева Англии Елизавета II. Суммарно состояние музыкантов оказалось больше, чем у королевы, на 100 миллионов долларов.

Трое участников золотого состава легендарного рок-коллектива на сегодняшний день в сумме имеют 586 миллионов долларов. Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор оказались богаче королевы Елизаветы II, сообщает Правда.Ru.

На финансовом состоянии музыкантов заметно сказался недавний выход фильма, в котором рассказывается о жизни и творчестве бессменного вокалиста Queen Фредди Меркьюри.