Известная певица и актриса Анна Семенович поделилась с поклонниками, как мотивировать себя быть всегда красивой и яркой женщиной. По мнению певицы, надо каждый день подходить к зеркалу и хвалить себя.

"Каждое утро подходя к зеркалу говорите себе- Я восхитительная, красивая, шикарная женщина... я излучаю Любовь и Счастье. У меня все получается и поверьте через 21 день все так и будет", - написала актриса под фотографией, где девушка в обтягивающем боди демонстрирует свои длинные подтянутые ноги.

Пока другие "звёзды" отдыхают на курортах и выкладывают фотографии в купальниках, Семенович даёт задание на майские праздники всем женщинам - любить себя.