Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, победившая в шоу "Голос. Дети", определилась, куда потратить миллион. 10-летняя Микелла Абрамова с пяти лет мечтала участвовать в этом конкурсе.

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Дочь певицы стала победительницей детского "Голоса" по итогам голосования телезрителей. Приз победителю - миллион рублей.

По словам Микеллы, на эти деньги она запишет несколько своих песен и продолжит карьеру.

В семье Сафиных (девичья фамилия Алсу) рассказывают, что Микелла очень разносторонняя девочка и поет постоянно и везде.

Для дочки Алсу победа стала неожиданной. Она аж рот открыла, когда объявили ее имя. "Сейчас хочу записать несколько своих песен и продолжить карьеру", - рассказала Микелла в интервью "Комсомольской правде" после конкурса.

По словам Абрамовой, раньше она несколько раз выступала с мамой на концертах, а выступать на первом в ее жизни вокальном конкурсе было очень ответственно.

"Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла", - рассказала девочка.