Певица Настя Каменских продемонстрировала фигуру в бикини около бассейна

Похудевшая певица Настя Каменских продемонстрировала фигуру в бикини. Лето не за горами. "Звездочки" спешат показать, как подготовились к пляжному сезону. Солистка группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских 4 мая отметила день рождения. Ей исполнилось 32 года.

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А ранее исполнилось 13 лет их коллективу. "Ты во всем инноватор и создал знаковые для нашего шоу-бизнеса проекты. Все к чему бы не прикоснулась твоя талантливая рука просто обречено на успех! Знаю, впереди нас ждет еще очень много головокружительных вершин!", - написала в тот день Настя Алексею.

Сейчас артисты выступают в Турции. Успевают вечером порадовать своих поклонников, а днем поваляться у бассейна.

Настя Каменских показала два купальника - черный и белый.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)3 Май 2019 в 8:03 PDT

Никакого целлюлита на пятой точке певицы не заметно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)30 Апр 2019 в 2:27 PDT

"Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", - заметили поклонники Насти Каменских.

Недавно ее коллегу Анну Седокову разоблачили в использовании фотошопа.

Свои фигуры в бикини уже показали актрисы Наталья Рудова и Любовь Толкалина.