Певица Настя Каменских продемонстрировала фигуру в бикини около бассейна
5 мая 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Похудевшая певица Настя Каменских продемонстрировала фигуру в бикини. Лето не за горами. "Звездочки" спешат показать, как подготовились к пляжному сезону. Солистка группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских 4 мая отметила день рождения. Ей исполнилось 32 года.
А ранее исполнилось 13 лет их коллективу. "Ты во всем инноватор и создал знаковые для нашего шоу-бизнеса проекты. Все к чему бы не прикоснулась твоя талантливая рука просто обречено на успех! Знаю, впереди нас ждет еще очень много головокружительных вершин!", - написала в тот день Настя Алексею.
Сейчас артисты выступают в Турции. Успевают вечером порадовать своих поклонников, а днем поваляться у бассейна.
Настя Каменских показала два купальника - черный и белый.
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Никакого целлюлита на пятой точке певицы не заметно.
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"Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", - заметили поклонники Насти Каменских.
Недавно ее коллегу Анну Седокову разоблачили в использовании фотошопа.
Свои фигуры в бикини уже показали актрисы Наталья Рудова и Любовь Толкалина.