"Пока папики грабили страну, дети росли, как сорняки, а теперь мстят", блогер объяснила почему мажеры связываются с эскорницами

Богатенькие сынки российских миллиардеров развлекаются как могут, но в последнее время все чаще таблоиды стали писать, что выбирают они для своих утех дам постарше и прямо скажем с завидным послужным списком тех, кто уже побывал в их постели.

В семье банкира и строительного магната Валерия Маркелова большие проблемы. И ладно бы миллиардер, которого все называли «королем госзаказа», только попался на взятке. Ну с кем не бывает? Так он еще и находится под стражей, а его сын весело проводит время с друзьями на семейной вилле. Да не один, а с экс-участницей «Дом-2» Катей Жужей.

«Я уж не знаю, что должно случиться с мужчиной, чтобы он завёл себе жужу. Может быть, это стресс от семейных проблем? Наследник страховой компании Саркисов, перед тем, как угодить в реанимацию от передоза, тоже ведь брал в путешествие Наталью Рудову», - пишет скандальный блогер Лена Миро.

Но Артем Маркелов пошел дальше Саркисова. Как утверждает Катя Жужа, у них серьезный роман, а фанаты теледивы чуть ли не к свадьбе своего кумира готовятся. Хотя вот это совсем маловероятно, не такой уж парень и дурак, к тому же ему 24, а Катюше перевалило за 30, да и отец семейства даже на нарах не допустит такого брака. Так почему же детки олигархов ищут себе подружек среди видавших виды светских тусовщиц?

«Скучно ребяткам. Их воспитанием не занимались. Пока папики грабили страну, дети росли, как сорняки. Перешагнув возраст полового согласия, мальчики теперь пробуют тех, кого папики имели пачками в бане - может быть, так мстят своим отцам за слёзы своих матерей? Впрочем, связаться с Жужей - это из серии «назло родителям отморожу уши», - объясняет ситуацию Мироненко.

Что ж, возможен и такой вариант, однако у автогонщика и наследника крупного бизнеса Артема Маркелова явная страсть к девицам из «Дом-2». Ранее он встречался с другой участницей телепроекта Аленой Водонаевой, правда роман долго не продлился. Катю же подозревали в связи с Владом Соколовским, от которого в тот момент ждала ребенка Рита Дакота. В общем, весело они живут.