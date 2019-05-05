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Роберт Де Ниро хочет навсегда забыть про Трампа

5 мая 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Роберт Де Ниро хочет навсегда забыть про Трампа
фото: соцсети

Знаменитый голливудский актёр Роберт Де Ниро рассказал журналистам, что мечтает жить в мире без Трампа. По его словам, из этого даже может получиться неплохой сюжет для фильма.

Актёр после премьеры нового фильма режиссёра Дэнни Бойла, в котором рассказывается история музыканта - неудачника, живущего в мире, где никто не помнит, кто такие "The Beatles", задумался о мире без президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, - сообщает издание " New York Daily News".

Де Ниро добавил, что был бы рад  навсегда забыть о существовании Трампа и предложил снять следующий фильм именно об этом.

Отметим, что известный актёр не первый раз негативно высказывается в сторону президента США. В декабре 2018 года он уже сравнивал действия главы государства с "ночным кошмаром, который невозможно забыть". 

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