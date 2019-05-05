"Счастье любит тишину", - Наталья Рудова закрутила новый роман, поклонники быстро рассекретили возлюбленного актрисы

Актриса Наталья Рудова опубликовала в Инстаграм фото с мужчиной и написала: "Счастье любит тишину".

Так пишут сейчас все знаменитости, которые не хотят раскрывать свою личную жизнь.

"Привет от жирных, целлюлитных артисток", - адресовала Наталья Рудова фото в бикини злым женщинам

Рудова отдыхает с возлюбленным на море и опубликовала несколько фото, предложив поклонникам выбрать лучший снимок.

Лицо молодого человека 35-летняя актриса сериалов не показала. Но в сети быстро догадались, в чьих объятиях оказалась Рудова.

Подписчики решили, что у актрисы роман с блогером Романом Зарубиным и пожелали ей счастья. "От народ, по шортам уже определили, кто это", - смеются в комментариях. "Дай Вам бог быть такими счастливыми всю свою жизнь", - желают паре.