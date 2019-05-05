«Обидно за наших девок», Бородина высказалась об эскортницах в Дубае, за что и была поднята на смех

Ведущая Дом-2 Ксения Бородина отдыхает с семьей в Дубае, именно там, где многие ее подруги-эскортницы и просто участницы любимого шоу предпочитают зарабатывать себе на жизнь. Зная это теледиве стоило бы просто промолчать и наслаждаться солнцем и морем, но нет.

"Пока папики грабили страну, дети росли, как сорняки, а теперь мстят", блогер объяснила почему мажеры связываются с эскорницами

Она решила поучить всех «облико морале», но главное мотивировала это столько популярным нынче трендом патриотизма, типо за державу обидно, когда русские женщины за бесценок продают себя. «Девочки и мальчики, вот честно, я не ханжа и понимаю, что многие девушки сюда в Дубай прилетают «работать». Вчера лично своими глазами, наблюдала, как девушка откровенно себя продавала весь вечер, начиная с откровенного платья, заканчивая грязными танцами. Но вопрос не в этом, скажите мне одну вещь, почему это Россия и Украина?! Почему я не вижу, чтобы итальянки, француженки или англичанки эскортили тут вот так откровенно?! Или это я просто не вижу! Но почему наши то?! Понятно, что куртизанки были всегда и это древняя профессия, эскорт вообще новая мода, зачем идти работать думают они, если я могу 2000 евро за ночь взять, но ещё раз повторюсь это их дело. Просто обидно за наших девок, что репутация у страны из-за них вот такая...», - написала она у себя на странице в Instagram (Орфография автора сохранена - прим ред.)

Нет, может кому и обидно за репутацию наших соотечественниц, но из уст Ксении Бородиной слушать о сожалениях по поводу отсутствия моральных и нравственных качеств у тех, кто продает себя в Арабских Эмиратах, по меньшей мере странно, о чем и не преминули напомнить ведущей скандальной телестройки сами же подписчики.

«Вообще странно, что Ксения задаёт этот вопрос, можно подумать у неё шоу благородных девиц. Твои же подружки, Ксения, и эскортят», «Бородина же сама тот человек, который пропагандирует на всю страну проституцию. А Бузова?! Прям всего трудом добилась… Хоть бы уже молчали», «Почему? Да потому что вы же это пропагандируете среди молодежи своими шоу бл...во с экрана с утра до вечера! Потому что не нужны стране специалисты с образованием. Сама с 3 высшими работаю в науке днем и ночью, чтобы обеспечить детей. И что они видят в итоге: загнанную, упаханную маму дома и прекрасных шлюх с роскошной жизнью с экранов», «Пока такие, как ваша подружка Бузова, зарабатывают миллионы в нашей стране, а, например, медсестры или педагоги по 15 тысяч рублей в месяц - удивляться тут нечему», «Я только из Дома-2 и узнала, что такое эскорт и как они все выглядят! А это смотрят подростки, которые хотят подражать вот таким вот....», - написали в комментариях фолловеры.