"Я борюсь с эйджизмом", - посетовала на дискриминацию по возрасту 60-летняя Мадонна

60-летняя американская знаменитая певица Мадонна 25 апреля выпустила первый клип за четыре года и рассказала, что ей приходится бороться с эйджизмом - дискриминацией по возрасту.

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По признанию певицы журналу Vogue, всю ее жизнь окружающие люди искали в ней какой-нибудь изъян и пытались критиковать. Если раньше в негативном свете обсуждали ее внешность, талант, личную жизнь, то теперь добавился возраст. "Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет", - посетовала Мадонна на критику и отметила, что она сейчас борется с эйджизмом.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, Мадонна признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. За свою карьеру певица удостоена почти 300 наград, семь из которых — "Грэмми".

Говорят, Мадонна приедет на "Евровидение-2019".