"Я борюсь с эйджизмом", - посетовала на дискриминацию по возрасту 60-летняя Мадонна
5 мая 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
60-летняя американская знаменитая певица Мадонна 25 апреля выпустила первый клип за четыре года и рассказала, что ей приходится бороться с эйджизмом - дискриминацией по возрасту.
По признанию певицы журналу Vogue, всю ее жизнь окружающие люди искали в ней какой-нибудь изъян и пытались критиковать. Если раньше в негативном свете обсуждали ее внешность, талант, личную жизнь, то теперь добавился возраст. "Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет", - посетовала Мадонна на критику и отметила, что она сейчас борется с эйджизмом.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, Мадонна признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. За свою карьеру певица удостоена почти 300 наград, семь из которых — "Грэмми".
Говорят, Мадонна приедет на "Евровидение-2019".