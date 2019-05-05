"Привет от жирных, целлюлитных артисток", - адресовала Наталья Рудова фото в бикини злым женщинам
5 мая 2019, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Наталья Рудова решила поддержать певицу Анну Седокову, фото которой в купальнике обсуждают в сети. Рудова тщательно следит за фигурой, постоянно тренируется и не ест ничего лишнего.
Выглядит Наталья изумительно всегда и смело выкладывает фото в купальниках, демонстрируя плоский живот, стройные ножки. Сейчас красавица-блондинка отдыхает в Турции. А Седокова недавно оскандалилась, пририсовав себе попку. На нее набросились, ругая за фотошоп. Вот Наташа и поддержала коллегу.
Подписала фото: "Привет от жирных, целлюлитных артисток, всем идеальным и счастливым, но почему-то очень злым женщинам".
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Конечно же, Рудова напросилась на комплименты. А 36-летняя многодетая мама Анна Седокова не смогла игнорировать обсуждения в сети её фотографии "без фотошопа и с целлюлитом на попе".