"Привет от жирных, целлюлитных артисток", - адресовала Наталья Рудова фото в бикини злым женщинам

Актриса Наталья Рудова решила поддержать певицу Анну Седокову, фото которой в купальнике обсуждают в сети. Рудова тщательно следит за фигурой, постоянно тренируется и не ест ничего лишнего.

Анна Седокова отреагировала на обсуждение своего фото "без фильтров"

Выглядит Наталья изумительно всегда и смело выкладывает фото в купальниках, демонстрируя плоский живот, стройные ножки. Сейчас красавица-блондинка отдыхает в Турции. А Седокова недавно оскандалилась, пририсовав себе попку. На нее набросились, ругая за фотошоп. Вот Наташа и поддержала коллегу.

Подписала фото: "Привет от жирных, целлюлитных артисток, всем идеальным и счастливым, но почему-то очень злым женщинам".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rudovanata (@rudovanata)4 Май 2019 в 2:22 PDT

Конечно же, Рудова напросилась на комплименты. А 36-летняя многодетая мама Анна Седокова не смогла игнорировать обсуждения в сети её фотографии "без фотошопа и с целлюлитом на попе".