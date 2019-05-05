Почему певец Шура стал бомжом или кто стоит за махинациями с квартирой артиста?

Певец Шура не раз рассказывал, как остался без собственной квартиры, за которую еще на пике своей популярности он заплатил 100 тысяч долларов. Тогда он то ли по глупости, то ли по наивности записал недвижимость на другого человека.

Как он объяснил, все дело в наркотиках, чтобы ничего не случилось плохого, по совету «доброжелателей», в документах на квартиру значился Мурат Арабов - сотрудник строительной фирмы. И конечно же Шура не представлял, чем все это обернется. Оказавшись буквально на улице, певец пытался в суде доказать, что квартира принадлежит ему, но ничего не получилось. И это как раз та ситуация, когда была слава ничто по сравнению с деньгами и связями.

Мурат Арабов - сотрудник компании «ИСК Столица», по сути мелкая сошка, а вот владельцем ее является сын экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Александр, и тут уж никакой московский суд не примет сторону неудачливого музыканта. Кроме того, как пишут популярные Telegram-каналы, ранее судьи также не стали наказывать гоняющего по Рублёвке на Infiniti со скоростью 120 км/ч рекламного магната Александра Лужкова-младшего.