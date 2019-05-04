"Матерь драконов" Эмилия Кларк рассказала о финале "Игры Престолов"

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, чего стоит ждать от финальных эпизодов. Подробностями о концовке саги актриса поделилась на шоу Джимми Киммела. Инсульт звезды "Игра Престолов": Эмилия Кларк показала фото из больницы

По словам Кларк, фанаты сериала увидят в финале "полное безумие": "Я имею в виду 4-ю, 5-ю и 6-ю серии. Пятая серия - это просто «ааааах...». Найдите самый большой телевизор, какой сможете", – сказала Кларк.

Напомним, до конца сериала, ставшего за время своего существования поистине легендарным, остается всего три серии. Трейлер нового эпизода на сегодняшний день уже вышел. Премьера запланирована в ночь на 6 мая.