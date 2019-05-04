Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова предлагает работу за границей для симпатичных девушек

Бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова, похоже, решила продвинуться по карьерной лестнице в эскорте. Теперь она не только лично занялась проституцией, но и решила втянуть в этот бизнес других.

«Мамка» Яна в сториз социальной сети Instagram опубликовала объявление, о наборе «девочек от 18 до 30 обязательно с загранпаспортами». После того, как ей отравляли номер телефона с фотографией в полный рост, будущая сутенерша объясняла, что набирает девушек для работы в Китае в ночном клубе для занятий консумацией.

Но пусть вас на вводит в заблуждение это словечко. За редким исключением, оно подразумевает все ту же проституцию. Так в чем же суть такой «работы»? Почти каждый владелец ночного клуба тайно раскидывает по углам своей богадельни девочек модельной внешности, чтобы последние, вальяжно флиртуя с посетителями, раскручивали их на дорогие напитки и увеличивали тем самым средний чек заведения. Барышни из индустрии получают свой процент за каждый проданный коктейльчик.

Однако чаще всего напитками дело не ограничивается. Хозяин заведения напрямую предлагает девушкам за отдельную плату скрасить досуг дорогого клиента. Так что, как ни крути, от перемены слагаемых сумма не меняется.