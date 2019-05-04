Два сапога пара, нашелся желающий стать новым продюсером скандального музыканта Егора Крида.

Мир шоу-бизнеса долго гадал, кто же возьмет под крыто Егора Крида. И предположений было высказано немало. После того как терпение Тимати лопнуло и лейбл Black Star отказался продлевать с музыкантом контракт, появились слухи, что продюсерская компания отнимет у рэпера его имя, которое приносит неплохие доходы.

Было так же не понятно, кто же захочет работать с исполнителем, о высокомерии и вздорном характере которого говорят чуть ли не на каждом углу. Но смельчак нашелся, точнее по части несдержанности и неуживчивости в данном случае и музыкант и его новый продюсер два сапога пара.

Сегодня стало известно, что новым продюсером Крида хочет стать Виктор Дробыш. Именно он мечтает заполучить под своё крыло популярного артиста. И Егор готов к совместной работе, сейчас они как раз обсуждают условиях контракта и надеемся им удастся договориться.