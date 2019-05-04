Регина Тодоренко показала фигуру в бикини после родов

Телеведущая, супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в бикини через несколько месяцев после родов. 28-летняя знаменитость впервые стала матерью в конце прошлого года.

Регина признается, что пока не вернулась к прежней форме, однако уточняет, что постоянно работает над собой. Тодоренко не боится публиковать фотографии, на которых заметны изменения в ее фигуре.

На новом снимке с пляжа можно увидеть, что телеведущая прекрасно выглядит, хотя, по собственному признанию, ей очень хотелось отретушировать "ляжки и бока". Регина назвала свою кожу "дряблой", однако добавила, что прислушивается к мужу, который любит ее в любом виде.