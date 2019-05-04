Популярный блогер Лена Миро заявила, что певицу Алсу отстранили от оглашения голосов в международном конкурсе "Евроведение - 2019" не из-за мести, а из-за накрутки голосов для своей дочери в "Голос.Дети". По словам автора, девушка испортила себе репутацию, спровоцировав скандал вокруг конкурса.

Успенская: отстранение Алсу от участия в "Евровидении" может быть местью

"Я не считаю Евровидение чем-то хорошим. И симпотная татарочка Алсу, конечно, смогла бы быть закадровым голосом, вот только уместно ли это после скандала на другом конкурсе?...С Алсу не сняты обвинения в накрутке голосов для своей дочери на Первом канале. Насколько этично пускать теперь её на второй канал?", -написала девушка в своём блоге.

Миро добавила, что в нашей стране любой способен прокомментировать "певческий" конкурс, поэтому можно объявлять всеобщей заговор и месть.