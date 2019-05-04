Лариса Гузеева жестко ответила хейтерам на критику своей внешности

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила на критику своей внешности в сети. Некоторые пользователи Instagram нелестно отозвались о новом цвете волос знаменитости и ее образе.

Большая часть поклонников Гузеевой поддержала любимую актрису и телеведущую, отметив, что перемены всегда хороши, а такой красивой женщине идет абсолютно все.

Одна из подписчиц, однако, сочла, что светлые волосы старят Ларису, а также порекомендовала ей почаще красить корни. Телеведущая не стала молчать и отметила, что "корни прокрашивают только в вашем колхозе". Гузеева порекомендовала всем хейтерам следить за модными тенденциями и добавила, что ей комфортно в своем теле и со своим новым цветом волос, передает "СтарХит".