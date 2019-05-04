Вдова Хворостовского показала совместный снимок с мужем и призналась ему в любви

Вдова всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс опубликовала новую совместную фотографию с мужем и призналась ему в любви. Артист ушел из жизни 22 ноября 2017 года.

Флоранс продолжает вести активную жизнь: красиво одевается, посещает различные мероприятия. Однако женщина ни на минуту не забывает о своем возлюбленном. Накануне она призналась, что немыслимо скучает по Дмитрию. Вдова Хворостовского отметила, что он навсегда останется любовью ее жизни.

Подписчики Флоранс поддерживают ее и стараются писать ободряющие комментарии. Они желают женщине сил и мужества, а также отмечают, что у нее есть прекрасные дети.