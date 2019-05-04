В Сети фотографию Бузовой в очках сравнили с Лепсом
4 мая 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова выложила в сеть фотографию в открытом купальнике и солнечных очках. Судя по всему теледива решила немного отдохнуть от "звёздных" будний. Но подписчики не оставили образ знаменитости без внимания и начали активно обсуждать.
Обычно фотографии девушки вызывали восторг аудитории, либо подписчики разделялись на два лагеря "за" и "против", но о в этот раз, пользователи совершенно не понравилось, как выглядит Ольга Бузова на фотографии. Кто-то даже отнёсся с юмором и сравнил телеведущую с известным певцом Григорием Лепсом:
"Когда она уже эти очки выбросит… На Лепса похожа"
Но остальные продолжили в негативном ключе обсуждать фотографию знаменитости:
"Втянула живот, не дышит"
"Зачем так живот втягивать, как кощей?!"
"Блин у нее лицо аж красное настолько сильно пытается втягивать живот"
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