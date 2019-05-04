В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
4 мая 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника. Авария произошла за границей.
35-летняя Марина Абросимова побеседовала со священнослужителем в палате одной из столичных клиник. Кроме того, она отметила, что очень рада, что близкие навещают ее и не оставляют в беде, передает "СтарХит".
Ранее стало известно, что у такси, в котором находилась МакSим, во время движения по мокрой трассе лопнуло колесо. В результате ДТП певица получила множество ушибов и гематом. В настоящий момент она находится на реабилитации и не показывает поклонникам свое лицо.