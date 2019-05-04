Известная певица Анна Седокова не смогла пройти мимо обсуждения в сети её фотографии "без фотошопа и с целлюлитом на попе". Девушка выложила в социальной сети видеообращение, где показала все свои выдающиеся части тела с разных сторон.

В Сети опубликовали снимок, как на самом деле выглядит Анна Седокова в купальнике без фотошопа и с целлюлитом

"Друзья, давайте мы завершим этот разговор. Появились фотографии моего отдыха с детьми, тут кто-то сзади меня фотографирует, ещё что-то делает. Друзья, я выгляжу вот так: это вид спереди, вот, вид сзади, там у меня бирка, да, есть. Да, у меня есть целлюлит, да я пухленькая, да, я толстенькая, да, я некрасивенькая. Я же не претендую на звание супермега красавицы... можно меня не фотографировать сзади ", - высказалась знаменитость в Instagram.

Анна Седокова отметила, что она любит себя такую, какая она есть и не собирается стесняться "каких-то куриц или курв", которые осмелились её сфотографировать сзади и другим не советует обращать внимание. Певица добавила, что отдыхает с детьми и хочет просто веселиться с ними у бассейна.