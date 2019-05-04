Финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим признался, что не расстроился из-за того, что первое место досталось не ему. Мальчик даже рад, что не стал победителем музыкального проекта на Первом канале.

Ержан Максим в интервью каналу TalkLike отметил, что если бы выиграл, то его просто поздравили бы, а потом забыли. Юный артист убежден, что о нем многие узнали именно благодаря исходу зрительского голосования. Более того, некоторые знаменитые музыканты поддержали его. Также мальчик был счастлив познакомиться с Аллой Пугачевой, чего не случилось бы, если бы он стал победителем.