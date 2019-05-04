У зарубежных знаменитостей в моде тайные браки. Ну тайные они только от прессы и многочисленных зевак, а так это просто скромные церемонии для родственников и близких друзей. Недавно британский сердцеед Джуд Лоу в тайне ото всех женился на своей 32-летней подружке-психологе Филлипе Коэн.

Второй брак и пятеро детей британского сердцееда Джуд Лоу. Актер женился втайне ото всех

И вот стало известно, что звезда культового сериала "Игра престолов", исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер «по-тихому» вышла замуж за своего бойфренла - певца Джо Джонаса.

Но по настоящему актриса удивила всех, отправившись под венец в наряде украинского дизайнера Светланы Бевзы. Кстати, о свадьбы Софи все и узнали от мужа автора свадебного платья, хотя традиционным платьем это в принципе назвать сложно. Да и жених на фото вовсе не во фраке.









"А знаете ли вы, что Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA!" – поделился на своей странице в Facebook Владимир Омелян. Так же он написал, что является ярым фанатом сериала.