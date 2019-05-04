Российская делегация в субботу, 4 мая, отправилась в Израиль для подготовки к международному музыкальному конкурсу "Евровидение-2019". Об этом сообщил певец Сергей Лазарев, представляющий РФ в этом году.

Артист на своей страничке в социальной сети Instagram сообщил поклонникам, что едет в Тель-Авив. Сергей отметил, что впереди у него две сложные недели подготовки к конкурсу, который пройдет с 14 по 18 мая. Лазарев будет выступать под номером 13 во втором полуфинале 16 мая.

Певец добавил, что рассчитывает на поддержку своих фанатов.

Напомним, в этом году Сергей Лазарев выступит с композицией Scream.