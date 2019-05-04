Бывшую невесту и мать ребенка Владимира Кличко избил новый бойфренд

Бывшую невесту и мать ребенка Владимира Кличко актрису Хайден Панеттьери избил новый возлюбленный. Спортсмен и артистка встречались более девяти лет, однако впоследствии приняли решение расстаться.

Не так давно Хайден закрутила роман со своим коллегой – актером Брайаном Хикерсоном. Близкие Панеттьери не слишком одобрили этот союз, поскольку молодой артист якобы употребляет алкоголь и проводит слишком много времени в ночных клубах, передает "СтарХит".

Опасения родных актрисы не были напрасными. Хикерсона на днях задержали полицейские за то, что он избил Хайден. Впоследствии дебошир был выпущен под залог в размере 50 тысяч долларов, отмечает портал TMZ.