В Сети опубликовали снимок, как на самом деле выглядит Анна Седокова в купальнике без фотошопа

В Сети опубликовали снимки красотки Анны Седоковой в купальнике . Казалось бы, чего тут необычного, в Instagram самой звезды таких фотографий вагон и маленькая тележка. Но в том-то и дело, что Аня свои снимки тщательно фотошопит и ее самые выдающиеся части тела после фильтров «гламур» и «глянцевый блеск» совершенно не похожи на то, что существует в реальности.









И вот в реальной жизни, как видно из фото опубликованном в Telegram-канале "Мышеловка", ее пятая точка уж никак не тянет на округлости 20-летней финтес-модели. А выглядит она предельно заурядно и уж точно под стать среднестатистической 36-летней мамаше троих детей.