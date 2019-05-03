ериканский актер Ченнинг Татум, который в 2012 году был признан самым сексуальным мужчиной планеты, опубликовал фото, на котором стоит абсолютно голый в душе под струей воды.

Эксгибиционизмом артист не страдает и, в принципе, совершенно не планировал показываться подписчицам в чем мать родила, но, увы, он проиграл своей девушке, британской певице Джесси Джей в игре под названием Дженга.

«Проигравший должен был опубликовать фотографию, которую выбрал другой человек. Я больше не буду с ней играть…», - сообщил Ченнинг. И честно выполнил условия спора. А вот выбрала его девушка фотографию явно провокационного характера.

Однако подписчицы только порадовались такому повороту событий и сообщили, что подружка Татума все сделал правильно. Ибо нечего такую красоты прятать от поклонников.