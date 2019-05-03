Видео, как актриса Любовь Толкалина открыла купальный сезон, всколыхнуло сеть. 41-летняя актриса - обладательница точеной фигурки, смело выкладывает в Инстраграм фото и видео в бикини.

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Толкалина любит плавать, заходит в холодную воду не ёжась. На майские праздники актриса с компанией друзей улетела в Италию. "Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Тирренском море..", - поделалась женщина. Иногда Толкалина совершает заплыва совсем без купальника. А этот назвала "волшебно красивым".

Актриса всегда просвещает своих поклонников, рассказывая, в каких странах путешествует и что необыкновенное ее заинтересовало. На этот раз Сицилия. "Сицилия, которую сами итальянцы сравнивают с очень сладким эспрессо, состоит не только из известного нам острова, который венчает серая шапка вулкана Этна. Сицилия — это еще и множество миниатюрных островков вокруг, жизнь, природа, быт и культура которых совершенна не похожа на остальную Италию. А именно острова: Эолийские (они же Липарские), Эгадские, Пелагские, а также остров Устика и остров Пантеллерия. Вчера мы всей нашей бандой причалили к острову Салина...", - рассказала Любовь Толкалина.